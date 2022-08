Premio Caccuri | vince Valentina Petrini con “Il cielo oltre le polveri”

(Di venerdì 19 agosto 2022) Al via illetterariol’undicesima edizione la giornalista e conduttrice tv, suggestivo borgo calabrese alle porte della Sila, da undici anni si svolge unletterario divenuto uno dei più importanti concorsi di saggistica d’Italia. Quest’anno ha vinto “Ille” di, giornalista e conduttrice tv. Talento, passione e determinazione le hanno consentito di conquistare prestigiosi traguardi,ndo, dopo aver realizzato reportage e inchieste su spinose tematiche d’attualità, premi di valenza internazionale. I finalisti“Non conosco altro modo di fare questo mestiere se non con il ...

361_magazine : Al via il premio letterario Caccuri: vince l'undicesima edizione la giornalista e conduttrice tv Valentina Petrini - lifestyleblogit : Il Premio Caccuri 2022 - - GuzzoRosanna : RT @MicheleAffidato: Amici del Premio Letterario Caccuri. #AntonioPadellaro #PaoloMieli #calabriavisione - AdolfoBarone : RT @MicheleAffidato: Amici del Premio Letterario Caccuri. #AntonioPadellaro #PaoloMieli #calabriavisione - LaCnews24 : Le Torri d’argento del Premio Caccuri realizzate da Michele Affidato -

Storie, tragedie e menzogne sull'Ilva" (Solferino editore) che pochi giorni fa le ha permesso di aggiudicarsi l' XI edizione del prestigiosoLetterarioper la sezione saggistica. Un ...... in questi giorni il maestro orafo è stato impegnato, inoltre, per la realizzazione delle Torri d'Argento per ilLetterario. L'evento, giunto quest'anno alla sua XI edizione, è ...A Caccuri, suggestivo borgo calabrese alle porte della Sila, da undici anni si svolge un premio letterario divenuto uno dei più importanti concorsi di saggistica d’Italia. Quest’anno ha vinto “Il ...Valentina Petrini con “Il Cielo oltre le polveri”, (Solferino Editore) si aggiudica l’XI edizione del prestigioso Premio Letterario Caccuri 2022. Al secondo posto, pari merito, gli altri tre titoli ...