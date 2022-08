sportli26181512 : Gazzetta - Pioli mette nel mirino Capello: obiettivo bis e seconda stella: Provarci è quasi d’obbligo, ma la storia… - milansette : Gazzetta - Pioli mette nel mirino Capello: obiettivo bis e seconda stella #acmilan #rossoneri - MilanNewsit : Gazzetta - Pioli mette nel mirino Capello: obiettivo bis e seconda stella - MarcoBoscarolo3 : RT @Gazzetta_it: Pioli, il bis scudetto col Milan vale la storia: c’è riuscito solo Capello #SerieA - sportli26181512 : Pioli, il bis scudetto col Milan vale la storia: c’è riuscito solo Capello: Pioli, il bis scudetto col Milan vale l… -

Bene, bravo,Se alleni il Milan e sfoggi lo scudetto che hai appena conquistato, provarci è un atto dovuto, ... Adesso tocca a Stefano: rivincere sarebbe già una impresa straordinaria - basti ..."Ripetersi è possibile". Fabio Capello parte da qui per pesare le probabilità di unscudetto di Stefanoe del suo Milan. "Ma il quadro è cambiato - aggiunge l'ex allenatore, oggi opinionista per Sky Sport, l'unico capace di ripetersi in rossonero vincendo il campionato per ...Pioli continua a stupire. Dopo lo Scudetto vinto con idee di calcio innovative, l'allenatore rossonero è pronto ad utilizzare tutte le sue armi a disposizione per fare il bis, ...Come spesso accade nel mondo del calcio, anche questa "minestra riscaldata" non ha avuto un lieto fine. Il Baka-bis, tornato al Milan dopo la parentesi della stagione 18/19 in cui tanto ...