''Passo dopo passo'': Ibra prosegue la riabilitazione dal suo yacht (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, dal suo yacht in Sardegna prosegue la riabilitazione e posta questo video sul suo profilo Instagram ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 19 agosto 2022) L'attaccante del Milan, Zlatanhimovic, dal suoin Sardegnalae posta questo video sul suo profilo Instagram ...

FraPol19 : Non vedo l'ora di vedere Casadei tra due anni sballottato in prestito alle squadre di metà classifica di Serie A do… - ORIH4RA : che poi poverino gli faccio 'sta ancora dormendo' e lui 'passo dopo' ed è passato due ore e dopo e mio fratello l'h… - GaspareCaj : Io faccio 4 passi verso di te. Ma dopo, almeno un passo, lo devi fare tu, altrimenti io resto fermo. Non me ne vado… - Vins_810 : @Giorgiolaporta Si è dimesso. Salvini sta ancora lì dopo il mojito, dopo la figuraccia rimediata in Polonia e dopo… - sulsitodisimone : RT @RSInews: Flüela, gravi ferite per un motociclista - Il 28enne austriaco si è fratturato entrambe le gambe dopo aver perso il controllo… -