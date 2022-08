Papa Francesco | l' unico che non ha mai smesso di impegnarsi per la pace in Ucraina

(Di venerdì 19 agosto 2022) C'era un tempo in cui tutti i leader parlavano di. Ora, almeno per quanto riguarda l'Italia, sembra essere rimasto soloa ricordarsi e ricordarci della guerra. Le furie ...

MediasetTgcom24 : Ucraina, Papa Francesco: 'Viviamo una crudeltà, faccio quello che posso' #papa #19agosto - Avvenire_Nei : “Francesco prosegue la serie di meditazioni sulla vecchiaia: la testimonianza che gli anziani possono dare ai picco… - vaticannews_it : Fuori programma all'Udienza generale: un bimbo si avvicina al #Papa durante i saluti finali in lingua italiana e Fr… - fabius10scudi : Papa Francesco, niente da dire? - globalistIT : -

C'era un tempo in cui tutti i leader parlavano di Ucraina. Ora, almeno per quanto riguarda l'Italia, sembra essere rimasto soloa ricordarsi e ricordarci della guerra. Le furie belliciste e le smanie pacifiste di molti sono uscite dai radar. L'urgenza di mettere a soqquadro il quadro politico non c'è più, ...Il cardinale canadese Marc Ouellet , uno dei collaboratori più importanti di, si difende . Il suo nome è finito in un più ampio dossier all'attenzione della giustizia canadese su presunti abusi commessi dal clero dal 1940 ad oggi . IL CASO Molestie sessuali, ...Bergoglio continua a lanciare messaggio chiari: "Chi crede è chiamato ad avere lo stesso sguardo, la stessa passione di Cristo, che ha amato ciascuno senza nessuna esclusione" ...Il cardinale canadese Marc Ouellet, uno dei collaboratori più importanti di Papa Francesco, si difende. Il suo nome è finito in un più ampio dossier all'attenzione della giustizia canadese su presunti ...