Nuova sfida per Andrea Lanfri: sulla vetta del Kilimangiaro per aiutare i disabili di Nairobi (Di venerdì 19 agosto 2022) Dall'Everest al Kilimangiaro, per aiutare chi è più sfortunato di lui. Perché Andrea Lanfri, 36 anni, di Lucca, non bada tanto alla sua condizione, quanto a quella drammatica in cui vivono centinaia di persone con disabilità che vivono in condizioni di povertà e disagio inconcepibili. Non si pone limiti, lui che con ha già raggiunto la vetta suprema e che ora parte per una Nuova impresa, la scalata di oltre 11mila metri sulle pendici di una delle montagne più alte dell'Africa. L'obiettivo è nobile: raccogliere fondi per donare carrozzine rigenerate alle persone (in particolare bambini) disabili che vivono nelle baraccopoli di Nairobi, capitale del Kenya, e regalare così una vita migliore a chi non se lo può permettere. E non riesce ...

