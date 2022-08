Nandez Torino, ecco quanto chiede il Cagliari (Di venerdì 19 agosto 2022) Attualmente il Torino continua ancora a trattare per Nandez. Le pretese del Cagliari sono alte rispetto ai granata Nandez è ad un passo da vestire la maglia del Torino, ma serve trattare col Cagliari. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i sardi pretendono ben 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Attualmente ilcontinua ancora a trattare per. Le pretese delsono alte rispetto ai granataè ad un passo da vestire la maglia del, ma serve trattare col. Secondoriportato da Tuttosport, i sardi pretendono ben 12 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

