Meloni non vede la fiamma, Salvini si butta sull'editoria e Di Maio fa la gara al partitino più lungo. Il quotidiano bestiario elettorale. (Di venerdì 19 agosto 2022) Se avete letto da tutte le parti che c'è stato parecchio caos per le liste del Partito Democratico ora preparatevi al polverone delle liste degli altri. Il nervosismo sale e inevitabilmente aumenta il materiale per il nostro bestiario elettorale. Lega di stampa e di Governo Antonio Angelucci, storico parlamentare di Forza Italia, decide di passare tra le fila della Lega per la sua quarta legislatura di seguito. Angelucci ha l'invidiabile record di essere il recordman di assenze in Parlamento fin dal 2008 (superato solo ultimamente da Michela Brambilla, ovviamente sempre di Forza Italia). Ma Angelucci è soprattutto editore di Libero, il Tempo (lo era de Il Riformista) e altri quotidiani del centro Italia. Ora Salvini ha i suoi giornali di riferimento. Sempre a proposito del sanissimo rapporto in Italia tra politica e ...

