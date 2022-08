Loredana Lecciso su Romina Power | “La verità viene sempre fuori!”

infoitcultura : Loredana Lecciso presto nonna: “Per Brigitta una famiglia tradizionale” - infoitcultura : Loredana Lecciso festeggia 50 anni: Sono serena, con Al Bano c'è grande intesa ed equilibrio - infoitcultura : Loredana Lecciso è crisi con Albano? Tutta la verità - infoitcultura : Loredana Lecciso diventa nonna: «Brigitta avrà una famiglia tradizionale» - infoitcultura : Loredana Lecciso/ 'Io e Al Bano? C'è una cosa che ci tiene uniti -

La figlia di Al Bano Carrisi epresenta con gioia il suo nuovo brano, Nessuno mai, nato in collaborazione col papà e Clementino: 'Questa idea è nata da una cover realizzata con mio ...E non deve essere stato facile persopportare di essere sempre paragonata a Romina Power , ex storica del suo compagno (da 22 anni) di nome Al Bano Carrisi . In una recente ...Ha ammesso inoltre che è pronta a diventare nonna, una cosa che le piacerebbe molto. Loredana Lecciso è una delle donne più in vista nel mondo dello spettacolo. In questa… Leggi ...Loredana Lecciso spegne 50 candeline: “E’ solo un anno in più, ma…”. Loredana Lecciso compie cinquant’anni e per l’occasione si racconta in un’interessante intervista al noto magazine Novella 2000. Me ...