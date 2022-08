Lady Louise Windsor | la nipote della Regina Elisabetta che lavora come cassiera per 8 euro all' ora

GiornalismoI : Prince William: Sua cugina Lady Louise si unirà a un’università molto speciale per Kate Middleton e lui! Una ragaz… -

Come tanti giovani della sua età,Windsor (18enne figlia del principe Edoardo il quartogenito della Regina Elisabetta) , ha trascorso l'estate impiegando parte del suo tempo in un lavoretto estivo. Tra poche settimane inizierà ...IN ATTESA DELL'UNIVERSITÀ - La 18enne ha ottenuto i voti più alti al termine del suo percorso di studio superiore e ha scelto un'università esclusiva per proseguire: 'frequenterà la St. Andrews University e studierà Inglese', ha fatto sapere la famiglia con un breve comunicato. Seguirà così le orme del cugino William d'Inghilterra e di Kate Middleton, ...Come tanti giovani della sua età, Louise Windsor (18enne figlia del principe Edoardo il quartogenito della Regina Elisabetta) , ha trascorso l'estate ..."E' una giovane modesta, educata e attenta, sembra amare il suo lavoro. Non mi sarei immaginato di vedere una nipote di Sua Maestà alla cassa", ha detto un cliente ...