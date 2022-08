La vera novità è che il centrosinistra non fa neanche finta di avere un programma comune (Di venerdì 19 agosto 2022) La presentazione del programma elaborato dalla lista guidata da Carlo Calenda ha suscitato in me, tra gli altri, un inquietante interrogativo: che ne è del programma (accordo, piattaforma, manifesto: chiamatelo come volete), scritto materialmente dallo stesso Calenda e presentato pubblicamente poco più di due settimane fa dal leader di Azione insieme con il segretario del Pd, Enrico Letta, e il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova? Se, come pare, l’uscita di Calenda non ha comportato la decadenza dell’accordo, né la sua revisione, si direbbe l’unico caso al mondo in cui due partiti (Pd e Più Europa) si presentano con una piattaforma programmatica scritta da un loro avversario. A ben vedere, tuttavia, la situazione è ancora più complicata, e per molti versi illuminante. Uno degli argomenti con cui Calenda ha giustificato la ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 19 agosto 2022) La presentazione delelaborato dalla lista guidata da Carlo Calenda ha suscitato in me, tra gli altri, un inquietante interrogativo: che ne è del(accordo, piattaforma, manifesto: chiamatelo come volete), scritto materialmente dallo stesso Calenda e presentato pubblicamente poco più di due settimane fa dal leader di Azione insieme con il segretario del Pd, Enrico Letta, e il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova? Se, come pare, l’uscita di Calenda non ha comportato la decadenza dell’accordo, né la sua revisione, si direbbe l’unico caso al mondo in cui due partiti (Pd e Più Europa) si presentano con una piattaformatica scritta da un loro avversario. A ben vedere, tuttavia, la situazione è ancora più complicata, e per molti versi illuminante. Uno degli argomenti con cui Calenda ha giustificato la ...

