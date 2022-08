La fine dell’URSS | il fallimento del golpe

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022) Era il 19 agosto 1991 quando ebbe inizio il fallimentare colpo di Stato che, indirettamente, portò alladell’U. Voluto e pianificato già da tempo, il putsch portava la firma del KGB, che, servendosi di otto membri, irruppe nella dacia di Gorbaciov a Foros, ove quest’ultimo stava soggiornando in vacanza con la famiglia. Il rifiuto del presidente dell’U di sottostare alle richieste evidenzierà la debolezza del piano, non opportunamente progettato per affrontare eventuali ostacoli. Gli effetti del, però, non si limiteranno all’esito negativo di esso stesso: i risvolti, parzialmente imprevedibili, decreteranno l’epilogo del regime sovietico.U: Contesto storico e dinamica Credits: Avanti LiveGorbaciov era da tempo a lavoro per un’U differente, che fosse frutto di una riprogettazione in termini assoluti, avversa a ...