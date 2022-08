Il Napoli: Demme si è rotto il cuboide in allenamento (Di venerdì 19 agosto 2022) Infortunio nel Napoli. Diego Demme si è rotto il cuboide che è un osso situato nella parte esterna del piede, davanti al calcagno. Ancora ignori i tempi di recupero, di certo non ci sarà domenica contro il Monza. E non sappiamo al momento quando potrà rientrare. Diego Demme questa mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una infrazione del cuboide del piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione. Per Demme si era parlato di un interessamento del Valencia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022) Infortunio nel. Diegosi èilche è un osso situato nella parte esterna del piede, davanti al calcagno. Ancora ignori i tempi di recupero, di certo non ci sarà domenica contro il Monza. E non sappiamo al momento quando potrà rientrare. Diegoquesta mattina ha sostenuto i controlli in seguito ad un trauma contusivo riportato ieri in. Gli esami hanno evidenziato una infrazione deldel piede sinistro. Il centrocampista azzurro ha già cominciato la riabilitazione. Persi era parlato di un interessamento del Valencia. L'articolo ilsta.

