Iannone e Elodie, “baci al Sanctuary”: esplode il gossip (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva una svolta sul gossip che vede Andrea Iannone ed Elodie Di Patrizi insieme. Dopo le nuove indiscrezioni delle scorse ore, ecco che un utente contatta Deianira Marzano per farle sapere di aver assistito a un bacio tra i due. Questa persona chiede di oscurare il nome, ma assicura all’influencer di aver beccato mercoledì sera Elodie e Iannone a Porto Cervo, precisamente al Sanctuary, insieme. I due si sarebbero baciati più volte. “Mercoledì sera al Sanctuary a Porto Cervo erano insieme e si sono baciati diverse volte” Questa la segnalazione arrivata proprio in questi minuti. Deianira ironizza sul gossip ricordando le disavventure amorose del pilota: “Chissà se Elodie spezzerà ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 agosto 2022) Arriva una svolta sulche vede AndreaedDi Patrizi insieme. Dopo le nuove indiscrezioni delle scorse ore, ecco che un utente contatta Deianira Marzano per farle sapere di aver assistito a uno tra i due. Questa persona chiede di oscurare il nome, ma assicura all’influencer di aver beccato mercoledì seraa Porto Cervo, precisamente al, insieme. I due si sarebberoati più volte. “Mercoledì sera ala Porto Cervo erano insieme e si sonoati diverse volte” Questa la segnalazione arrivata proprio in questi minuti. Deianira ironizza sulricordando le disavventure amorose del pilota: “Chissà sespezzerà ...

sparklylou : come Elodie con Iannone non scherziamo - NegraSamy : RT @INYOUREYESZ4YN: cmq se elodie si frequenta con iannone per me non è un problema dato che tutte le persone che si sono frequentate con l… - icarvsplume : RT @sonopoliedrico: elodie sei ancora in tempo per rinsavire, scappa da iannone ti prego - panevinoeansia : RT @Tess_flowers15: Iannone ed Elodie? Bene questo vuol dire che finalmente Elodie e Marra torneranno insieme, la storia insegna https://t.… - comunqueeandare : RT @INYOUREYESZ4YN: cmq se elodie si frequenta con iannone per me non è un problema dato che tutte le persone che si sono frequentate con l… -