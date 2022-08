Giulia Salemi preoccupata per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli? C’entrerebbe Soleil Sorge

(Di venerdì 19 agosto 2022) Latraha fatto sognare tantissimi italiani: ma ora c’è una minaccia che incombe sul loro sogno romantico, l’ombra di. Ma perché mai l’ex opinionista de La Pupa e il Secchione Show potrebbe essere un problema per ladei Prelemi? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Sonia Bruganelli risponde alla frecciata velenosa di Adriana Volpe: cosa scrive sui socialper la vicinanza di? Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Come tutti ricorderete, latra ...

prelievette : @SkyTG24 Giulia Salemi? - AntonellaCalie2 : @SkyTG24 Bella giulia salemi - Chlocli07 : @SkyTG24 Bellissima Giulia Salemi - Vincenz13013267 : @SkyTG24 Bellissima Giulia Salemi - Giusy823 : @SkyTG24 Giulia Salemi è stupenda ?? -

A rischio la storia d'amore tra Pierpaolo Pretelli eCosa sta succedendo L'unica storia d'amore nata all'interno della casa della passata edizione del Grande Fratello Vip che dura e che appassiona i fan giorno dopo giorno è sicuramente ...Pierpaolo Pretelli messo in guardia da/ Nessun triangolo con Soleil Al settimanale, rivela: ' Per carattere non riesco a stare fermo e, se la cosa dovesse andare in porto, sarebbe l'...La storia tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe essere in serio pericolo. Il motivo è la presenza di Soleil Sorge: cosa succede.A rischio la storia d’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Cosa sta succedendo L’unica storia d’amore nata all’interno della casa della passata ...