Germania | balzo record prezzi alla produzione a luglio +5 | 3%

__Guaranteed : @PaoloBorg @Catia05605065 Notare che anche in Germania lo temono e dicono che fosse stanco. Ma lui ha già risposto:… - ugoarrigo : @tefrasi @massimoscolari @GregPignataro Da cosa lo vede? I numeri dicono il contrario: - CuoreEconomico : Fra i maggiori mercati di sbocco Germania, Usa e Francia. Vino e ortofrutta fanno da traino. Il presidente di Coldi… - marcocarestia : RT @WineNewsIt: L’#export #agroalimentare italiano nel mondo verso il #record dei 60 miliardi nel 2022. @coldiretti: nei primi sei mesi del… - santangeloitalo : RT @WineNewsIt: L’#export #agroalimentare italiano nel mondo verso il #record dei 60 miliardi nel 2022. @coldiretti: nei primi sei mesi del… -

Finanza.com

I prezzi alla produzione insono aumentati a luglio del 5,3% rispetto al mese precedente e del 37,2% rispetto allo stesso mese di un anno fa. Lo ha reso noto l'istituto nazionale di statistica tedesco Destatis ...a sorpresa inper i prezzi alla produzione (Ppi) di luglio che hanno mostrato un rialzo mensile del 5,3% rispetto al precedente +0,6% e al +0,7% del consensus Bloomberg. Su base annua ... Germania: balzo a sorpresa per prezzi alla produzione a luglio, +5,3% m/m Balzo a sorpresa in Germania per i prezzi alla produzione (Ppi) di luglio che hanno mostrato un rialzo mensile del 5,3% rispetto al precedente +0,6% e al + ...La Germania a corto di gas russo rischia di non raggiungere i suoi obiettivi di stoccaggio per l'inverno. «In tutti i nostri scenari, non riusciremo a raggiungere un livello di riempimento medio del 9 ...