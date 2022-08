Fiorentina d’Europa bella a metà, ma il progetto Italiano piace sempre di più (Di venerdì 19 agosto 2022) La Fiorentina ritorna in Europa con una vittoria di misura sul Twente: Italiano può essere soddisfatto anche se la qualificazione resta in bilico Non è il risultato migliore possibile, ma la rincorsa della Fiorentina ai gironi della Conference League è comunque ben indirizzata. La vittoria per 2-1 sul Twente è un piccolo ma significativo margine in vista del ritorno in programma la prossima settimana. Serata a due facce quella dell’Artemio Franchi, bollente di passione e infuocato dal primo tempo della Viola. Aggressivi, arrembanti e intensi i ragazzi di Italiano hanno regalato spettacolo e infilato gli olandesi più volte sulle corsie laterali. Imprendibile Sottil a sinistra, ispiratore della rete lampo di Nico Gonzalez su cross al bacio di Biraghi e poi assistente prelibato per la spaccata vincente di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) Laritorna in Europa con una vittoria di misura sul Twente:può essere soddisfatto anche se la qualificazione resta in bilico Non è il risultato migliore possibile, ma la rincorsa dellaai gironi della Conference League è comunque ben indirizzata. La vittoria per 2-1 sul Twente è un piccolo ma significativo margine in vista del ritorno in programma la prossima settimana. Serata a due facce quella dell’Artemio Franchi, bollente di passione e infuocato dal primo tempo della Viola. Aggressivi, arrembanti e intensi i ragazzi dihanno regalato spettacolo e infilato gli olandesi più volte sulle corsie laterali. Imprendibile Sottil a sinistra, ispiratore della rete lampo di Nico Gonzalez su cross al bacio di Biraghi e poi assistente prelibato per la spaccata vincente di ...

