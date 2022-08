“Entra col figlio”. Fuochi d’artificio al GF Vip 7, c’è il più grande showman italiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’esordio degli anni Novanta, è stato una icona indiscussa in televisione con il suo programma televisivo Colpo Grosso, che ha divertito, come scandalizzato i telespettatori. Se lo metti al pianoforte, con un microfono per cantare, la festa ha inizio sempre, comunque. Umberto Smaila è pure considerato uno dei capisaldi delle notti brave dei famosi. E chissà come intratterrebbe quelli del GF Vip 7. Ebbene sì, ci sarebbe la possibilità di vederlo Entrare e soggiornare, nello spiato appartamento di Cinecittà. La dimora in questione si condirebbe di certo di momenti iconici grazie all’ex membro de I Gatti di Vicolo Miracoli. Umberto Smaila conosce tutti, opinioniste comprese, nello showbiz, e il suo carisma è unico. Alfonso Signorini l’avrebbe vinta per il GF Vip 7 a una condizione. Al suo seguito, oltre ai sigari ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel periodo a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’esordio degli anni Novanta, è stato una icona indiscussa in televisione con il suo programma televisivo Colpo Grosso, che ha divertito, come scandalizzato i telespettatori. Se lo metti al pianoforte, con un microfono per cantare, la festa ha inizio sempre, comunque. Umberto Smaila è pure considerato uno dei capisaldi delle notti brave dei famosi. E chissà come intratterrebbe quelli del GF Vip 7. Ebbene sì, ci sarebbe la possibilità di vederlore e soggiornare, nello spiato appartamento di Cinecittà. La dimora in questione si condirebbe di certo di momenti iconici grazie all’ex membro de I Gatti di Vicolo Miracoli. Umberto Smaila conosce tutti, opinioniste comprese, nello showbiz, e il suo carisma è unico. Alfonso Signorini l’avrebbe vinta per il GF Vip 7 a una condizione. Al suo seguito, oltre ai sigari ...

