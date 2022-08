Ecco chi vince lo scudetto quest'anno, secondo l'algoritmo (Di venerdì 19 agosto 2022) Non importa aspettare il prossimo 4 giugno perché la serie A 2022-2023 è già finita: l’Inter ha vinto lo scudetto davanti a Milan, Napoli e Atalanta; solo settima la Juventus dietro alle due romane e davanti a Fiorentina, Torino e Sassuolo. Scongiuri da parte dei tifosi di tutta Italia permettendo, è questo l’esito previsto per il massimo campionato italiano da parte del Soccer Power Index, uno degli algoritmi più potenti utilizzati nel mondo del calcio che si occupa di classificare le squadre di tutto il mondo in base ai goal segnati, alle occasioni create e tante altre statistiche che prendono in considerazione gli infortuni, la formazione e la forma dei giocatori nel corso degli anni, convertendo questa mole di dati in un punteggio complessivo che dà origine all’indice. Sfruttando le capacità di calcolo di questo ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 agosto 2022) Non importa aspettare il prossimo 4 giugno perché la serie A 2022-2023 è già finita: l’Inter ha vinto lodavanti a Milan, Napoli e Atalanta; solo settima la Juventus dietro alle due romane e davanti a Fiorentina, Torino e Sassuolo. Scongiuri da parte dei tifosi di tutta Italia permettendo, èo l’esito previsto per il massimo campionato italiano da parte del Soccer Power Index, uno degli algoritmi più potenti utilizzati nel mondo del calcio che si occupa di classificare le squadre di tutto il mondo in base ai goal segnati, alle occasioni create e tante altre statistiche che prendono in considerazione gli infortuni, la formazione e la forma dei giocatori nel corso degli anni, convertendoa mole di dati in un punteggio complessivo che dà origine all’indice. Sfruttando le capacità di calcolo dio ...

