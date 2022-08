Dayane Mello lo rivela finalmente a tutti: retroscena pazzesco su Rosalinda Cannavò (Di venerdì 19 agosto 2022) . I fan sono rimasti spiazzati quando lo hanno sentito Il rapporto tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana non è stato sempre semplice. Le due hanno condiviso insieme l’esperienza al Grande Fratello Vip, stringendo una bella amicizia. Sono state due grandi protagoniste di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 19 agosto 2022) . I fan sono rimasti spiazzati quando lo hanno sentito Il rapporto tra la modella brasiliana e l’attrice siciliana non è stato sempre semplice. Le due hanno condiviso insieme l’esperienza al Grande Fratello Vip, stringendo una bella amicizia. Sono state due grandi protagoniste di L'articolo proviene da Inews24.it.

ANDREAG95188408 : RT @Il_Jordy: Chi vuole vota @Dayanemello per farle vincere questo premio Commentiamo scrivendo tutti il nome di Dayane Mello #mellos #Daya… - glooit : Dayane Mello su Rosalinda Cannavò: “Ecco perché non è un’amica” leggi su Gloo - 361_magazine : #Dayane e Rosalinda non sono più amiche: la verità - IsaeChia : #GfVip 5, Dayane Mello torna a parlare di Rosalinda Cannavò: “Non è un’amica” La modella dice la sua anche sul rap… - blogtivvu : Dayane Mello: “Rosalinda Cannavò? Non è mia amica”, poi il parere sulla storia con Andrea Zenga… -