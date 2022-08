Covid: in Lombardia 2.762 nuovi casi positivi, aumentano i decessi (+22) (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - In Lombardia sono 2.762 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore, su 19.720 tamponi effettuati, con un tasso di positività al 14%. Lo rileva il bollettino Covid diramato dalla Regione Lombardia. In particolare, tra i dati di oggi si evince che i 19.720 tamponi effettuati portano il totale da inizio pandemia a 40.555.278; i ricoveri in terapia intensiva sono 21 (+1), quelli non in terapia intensiva sono 845, in decisa diminuzione (-39). aumentano tuttavia i decessi: 22 quelli registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 42.036. A livello provinciale, i nuovi casi registrati a Milano sono 690, di cui 225 a Milano città; 278 sono a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Milano, 19 ago.(Adnkronos) - Insono 2.762 iregistrati nelle ultime 24 ore, su 19.720 tamponi effettuati, con un tasso dità al 14%. Lo rileva il bollettinodiramato dalla Regione. In particolare, tra i dati di oggi si evince che i 19.720 tamponi effettuati portano il totale da inizio pandemia a 40.555.278; i ricoveri in terapia intensiva sono 21 (+1), quelli non in terapia intensiva sono 845, in decisa diminuzione (-39).tuttavia i: 22 quelli registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 42.036. A livello provinciale, iregistrati a Milano sono 690, di cui 225 a Milano città; 278 sono a ...

