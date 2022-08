Ciro Palmieri ucciso e fatto a pezzi nel Salernitano | arrestati per omicidio moglie e figli

(Di venerdì 19 agosto 2022) Da giorni non si avevano più notizie di, panettiere di 43 anni di Giffoni Valle Piana, in provincia di Salerno. Al punto che lane aveva denunciato la scomparsa ai Carabinieri, rivolgendosi perfino alla trasmissione “Chi l’ha Visto?” per lanciare un appello.nelL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Fermati questa mattina la moglie e due figli di, l'uomo scomparso a fine luglio nel salernitano, con l' accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e occultamento di cadavere . I militari in servizio presso la stazione dei ...Ne avevano denunciato la scomparsa a fine luglio ma, panettiere a Giffoni Sei Casali , era già morto . È quanto emerge dalle risultanze investigative rese note questa mattina dalla Procura di Salerno che ha emesso due fermi per indiziato ...StampaNella mattinata odierna, ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso la stazione carabinieri di Giffoni Valle Piana, unitamente a personale della compagnia carabinieri Battipaglia, hanno ...Stamane gli ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Stazione di Giffoni Valle Piana, unitamente al personale della Compagnia dei Carabinieri di Battipaglia hanno dato esecuzione a due p ...