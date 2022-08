Ultime Notizie – Ucraina, media: Russia apre a negoziati diretti tra Putin e Zelensky (Di giovedì 18 agosto 2022) La Russia è pronta a lavorare a un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e quello ucraino Volodymyr Zelensky, che potrebbero così negoziare direttamente un accordo di pace. Lo riferisce la Cnn turca citando fonti del governo di Ankara. Secondo le stesse fonti Mosca avrebbe cambiato posizione in merito a un incontro tra i due leader e ammorbidito le condizioni. “I leader possono discutere e definire una road map. Le delegazioni possono successivamente lavorare per mettere in pratica questa road map”, hanno affermato le fonti citate dalla Cnn turca. In precedenza la Russia aveva parlato di un possibile incontro tra Putin e Zelensky solo dopo che i due team di negoziatori avessero messo a punto una road map per la pace. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) Laè pronta a lavorare a un incontro tra il presidente russo Vladimire quello ucraino Volodymyr, che potrebbero così negoziare direttamente un accordo di pace. Lo riferisce la Cnn turca citando fonti del governo di Ankara. Secondo le stesse fonti Mosca avrebbe cambiato posizione in merito a un incontro tra i due leader e ammorbidito le condizioni. “I leader possono discutere e definire una road map. Le delegazioni possono successivamente lavorare per mettere in pratica questa road map”, hanno affermato le fonti citate dalla Cnn turca. In precedenza laaveva parlato di un possibile incontro trasolo dopo che i due team di negoziatori avessero messo a punto una road map per la pace. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

