DiMarzio : .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - lacittanews : Dopo l'accordo e le visite mediche dei giorni scorsi, adesso il Napoli ha reso ufficiale l'arrivo di Giovanni Simeo… - pulcinella77 : RT @Napoli_Report: Giovanni #Simeone è un nuovo giocatore del #Napoli. Ora è ufficiale, contratto depositato in @SerieA. - domenico_damore : RT @DiMarzio: .@sscnapoli: ufficiale l’arrivo di Giovanni #Simeone dall’@HellasVeronaFC #calciomercato #SerieA - Nordmilano24 : Sesto San Giovanni, Hines partner ufficiale del Meeting di Rimini #sestosangiovanni #hinesitaly #realestate… -

Commenta per primo Il Napoli ha ufficialmente depositato presso la Lega Serie A il contratto diSimeone , il nuovo attaccante prelevato dall'Hellas Verona. Il club di Aurelio De Laurentiis ha concluso l'operazione con la formula del prestito con obbligo di riscatto , che scatterà nel ...Simeone Napoli: cifre e dettagli E' fatta per il trasferimento dell'attaccante ex Hellas VeronaSimeone che firma col Napoli . Il club azzurro ha ingaggiato l'attaccante dopo aver superato ...Ci è voluto qualche giorno in più rispetto al previsto, ma ora è ufficiale: Giovanni Simeone è un giocatore del Napoli. Il Cholito approda dunque tra le fila partenopee in prestito con diritto di ...Verona - Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a SS Napoli - con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - il diritto alle prestazioni sport ...