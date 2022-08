Tra Akanji e Acerbi, spunta l’ultima spiaggia per l’Inter: c’è il ritorno (Di giovedì 18 agosto 2022) Inzaghi aspetta almeno un difensore per rimpiazzare Ranocchia: tra Akanji e Acerbi, spunta l’inatteso ritorno. E’ l’ultima spiaggia per l’Inter Inzaghi aspetta e spera. Spera che nelle ultime due settimane… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 18 agosto 2022) Inzaghi aspetta almeno un difensore per rimpiazzare Ranocchia: tral’inatteso. E’perInzaghi aspetta e spera. Spera che nelle ultime due settimane… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

TuttoMercatoWeb : Soldi in cassa o budget per il difensore? Tra Akanji e Acerbi, l'Inter aspetta l'ok di Zhang - Paolo_Bargiggia : Akanji-Acerbi, CorSport: “L’Inter al bivio tra presente e futuro” - nicololodigiani : @NumerINTERi Secondo me serve uno che tra 1/2 anni possa prendere il posto di de vrij, quindi acerbi che è gia avan… - CosaInTendenza : Alle 20:00 Akanji con 1.044 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 48 Tweet tra i più popolari per l… - ChavanEdo : RT @Matthewxbigrom: Live la trattativa tra inter e borussia per akanji -