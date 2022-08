Tiziano Ferro a Sanremo 2023, in gara? Indiscrezione clamorosa, cosa sappiamo (Di giovedì 18 agosto 2022) Una clamorosa Indiscrezione fa il giro dei social oggi. Parte dalle pagine di un noto settimanale, in edicola questa settimana. Si parla di Tiziano Ferro a Sanremo 2023, in gara tra i Campioni. Ma quali sono le reali possibilità di vederlo in gara? Il settimanale Oggi lancia l’Indiscrezione secondo la quale si starebbe lavorando per avere Tiziano Ferro in Riviera il prossimo febbraio. L’artista di Latina tornerebbe a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo ma non come ospite. Ciò che si legge è l’ipotesi di una partecipazione di Tiziano Ferro a Sanremo 2023 come cantante in gara tra i Big. ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Unafa il giro dei social oggi. Parte dalle pagine di un noto settimanale, in edicola questa settimana. Si parla di, intra i Campioni. Ma quali sono le reali possibilità di vederlo in? Il settimanale Oggi lancia l’secondo la quale si starebbe lavorando per averein Riviera il prossimo febbraio. L’artista di Latina tornerebbe a calcare il palco del Teatro Ariston dima non come ospite. Ciò che si legge è l’ipotesi di una partecipazione dicome cantante intra i Big. ...

trash_italiano : Secondo il settimanale Oggi, Tiziano Ferro potrebbe partecipare come big al Festival di #Sanremo2023. A Novembre uscirà il suo nuovo album. - MetaErmal : Certo che alcune canzoni di Tiziano Ferro non fanno prigionieri. ???? - indueminuti_ : RT @GiusyCarfagna: Però un Sanremo Tiziano Ferro, Giorgia, Marco Mengoni, Negramaro e ci metto pure Elisa ce lo meritiamo. - GiusyCarfagna : Però un Sanremo Tiziano Ferro, Giorgia, Marco Mengoni, Negramaro e ci metto pure Elisa ce lo meritiamo. - risplendo : RT @MetaErmal: Certo che alcune canzoni di Tiziano Ferro non fanno prigionieri. ???? -