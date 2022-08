Tennistavolo | Europei Monaco 2022 | impresa di Piccolin | batte Matelova e accede agli ottavi

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) Inizia in maniera positiva per l’Italia la quinta giornata deglidi, in programma adi Baviera. Giorgiaha infatti centrato una splendida vittoria ai danni della ceca Hana Metelova, numero 26 del mondo e favorita alla vigilia. L’azzurra, che nel ranking mondiale occupa la posizione numero 83, ha sfoggiato una prestazione da urlo e si è imposta per 4-2 (9-11, 11-9, 11-8, 11-6, 8-11, 11-8) la ceca Hana. Staccato il pass per glidi finale, la sua prossima avversaria sarà la slovacca Tatiana Kukulkova. Prosegue il sogno europeo per la 26enne. SportFace.