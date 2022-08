Shock a Fiumicino | affiora un cadavere in mare | trovato dai surfisti

(Di giovedì 18 agosto 2022) Unto tra le onde. Il corpo ormai senza vita di un uomo è stato avvistato questa mattina a poca distanza dalla riva. La macabra scoperta è stata fata intorno alle 8:00 di oggi 18 agosto, a. A vedere il corpo galleggiare tra le onde, un gruppo di, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Trascinato a riva Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera die i sanitari del 118 ma nel frattempo l’uomo, dall’età apparente di 60-70 anni, era stato trascinato dalle onde fino alla battigia. L’uomo indossava un costume da bagno. Dai primi rilievi effettuati, sembrerebbe che l’uomo sia deceduto già da diverse ore. Sul posto non è ancora arrivata la polizia mortuaria, né altre forze di polizia oltre alla Capitaneria di Porto. Seguiranno ...

