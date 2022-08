SANREMO 2023: ANNALISA, AL BANO E I PRIMI RUMORS SUI PROBABILI CANTANTI IN GARA (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi giorni stanno circolando in rete alcuni nomi per il prossimo Festival di SANREMO. Ma il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una bomba. Vediamo di cosa si tratta. Come ormai è noto, al termine di qualsiasi edizione del Festival di SANREMO, si tirano le somme per vedere chi è andato meglio e chi no. La scorsa edizione della manifestazione canora ha dato la possibilità a CANTANTI di tutte le età, permettendo così al Festival di rinnovarsi ma di restare nella tradizione. Altresì noto è che SANREMO 2022, è stato un successo su tutti i fronti, e quindi molti CANTANTI sia noti al grande pubblico che emergenti, vorranno esibirsi su quel palco. Il settimanale Chi ha lanciato una bomba! Tananai, Rocco Hunt, Al BANO e ANNALISA sarebbero i ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 18 agosto 2022) In questi giorni stanno circolando in rete alcuni nomi per il prossimo Festival di. Ma il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha lanciato una bomba. Vediamo di cosa si tratta. Come ormai è noto, al termine di qualsiasi edizione del Festival di, si tirano le somme per vedere chi è andato meglio e chi no. La scorsa edizione della manifestazione canora ha dato la possibilità adi tutte le età, permettendo così al Festival di rinnovarsi ma di restare nella tradizione. Altresì noto è che2022, è stato un successo su tutti i fronti, e quindi moltisia noti al grande pubblico che emergenti, vorranno esibirsi su quel palco. Il settimanale Chi ha lanciato una bomba! Tananai, Rocco Hunt, Alsarebbero i ...

