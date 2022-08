Polonia, a scuola corsi per sparare e maneggiare armi: l’ultima frontiera del riarmo di Varsavia in funzione anti-russa (Di giovedì 18 agosto 2022) Da settembre in Polonia gli alunni delle scuole superiori impareranno a sparare e a maneggiare le armi. La riforma, firmata dal ministro dell’Istruzione, Przemys?aw Czarnekm, prevede l’introduzione di insegnamenti teorici per gli studenti di 13-14 anni dell’ottava elementare e pratici per gli alunni del primo superiore, con l’obiettivo dichiarato di aumentare le capacità di autodifesa dei più giovani. Queste lezioni prenderanno il posto di quelle dedicate alla sicurezza e al primo soccorso, durante le quali gli alunni apprendevano come reagire davanti a situazioni di emergenza, e a quelle di educazione sanitaria, che verranno cancellate del tutto. L’introduzione dei corsi sull’utilizzo delle armi da fuoco però sarà graduale. Come riportato sul sito del ministero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Da settembre ingli alunni delle scuole superiori impareranno ae ale. La riforma, firmata dal ministro dell’Istruzione, Przemys?aw Czarnekm, prevede l’introduzione di insegnamenti teorici per gli studenti di 13-14 anni dell’ottava elementare e pratici per gli alunni del primo superiore, con l’obiettivo dichiarato di aumentare le capacità di autodifesa dei più giovani. Queste lezioni prenderanno il posto di quelle dedicate alla sicurezza e al primo soccorso, durante le quali gli alunni apprendevano come reagire dava situazioni di emergenza, e a quelle di educazione sanitaria, che verranno cancellate del tutto. L’introduzione deisull’utilizzo delleda fuoco però sarà graduale. Come riportato sul sito del ministero ...

