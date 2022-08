Orietta Berti contro Giovanni Ciacci: "Mi ha fatto una cosa brutta", spunta la verità (Di giovedì 18 agosto 2022) Orietta Berti sarà una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip 7 e già spuntano interessanti retroscena che la riguardano. Ha recentemente confessato, infatti, di conoscere già uno dei concorrenti, Giovanni Ciacci, e di non conservarne assolutamente un buon ricordo Già vi abbiamo raccontato precedentemente quali progetti Orietta Berti abbia per il suo futuro. Ha dichiarato, ad esempio, di voler partecipare nuovamente al festival di Sanremo e che abbia chiesto sia a Manuelito che a Fabio Rovazzi di scriverle una canzone da presentare. Ancora nessuno dei due ha però portato a termine questo progetto né hanno dichiarato nulla a riguardo. Ciò che è certo, tuttavia, è che Orietta sarà fra le prossime opinioniste del Grande Fratello Vip 7 insieme ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)sarà una delle prossime opinioniste del Grande Fratello Vip 7 e giàno interessanti retroscena che la riguardano. Ha recentemente confessato, infatti, di conoscere già uno dei concorrenti,, e di non conservarne assolutamente un buon ricordo Già vi abbiamo raccontato precedentemente quali progettiabbia per il suo futuro. Ha dichiarato, ad esempio, di voler partecipare nuovamente al festival di Sanremo e che abbia chiesto sia a Manuelito che a Fabio Rovazzi di scriverle una canzone da presentare. Ancora nessuno dei due ha però portato a termine questo progetto né hanno dichiarato nulla a riguardo. Ciò che è certo, tuttavia, è chesarà fra le prossime opinioniste del Grande Fratello Vip 7 insieme ...

