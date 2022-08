MotoGP Austria, Quartararo: "Con la nuova chicane il circuito per noi migliora" (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Campione del Mondo in carica, Fabio Quartararo , si presenta al Red Bull Ring con una situazione favorevole, parlando in termini di classifica. Seppur reduce da un ottavo posto a Silverstone, Fabio ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Campione del Mondo in carica, Fabio, si presenta al Red Bull Ring con una situazione favorevole, parlando in termini di classifica. Seppur reduce da un ottavo posto a Silverstone, Fabio ...

zazoomblog : MotoGP GP Austria: temperature basse per le gare di Spielberg ma non dovrebbe piovere - #MotoGP #Austria:… - infoitsport : MotoGP, GP Austria: temperature basse per le gare di Spielberg, ma non dovrebbe piovere - FormulaPassion : #MotoGP | Cominciano le PL3 del Gran Premio d'Austria: segui con noi la lotta per entrare in Q2 #AustrianGP - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: Mir: 'Il passo c'è, non dobbiamo demoralizzarci' #MotoGP #AustrianGP #Motorionline - AlePassanti : RT @OA_Sport: LIVE #MotoGP, #AustrianGP 2022 in DIRETTA: tutto pronto per la FP3, si va a caccia della top10 #Bagnaia #Miller #Zarco #Mart… -