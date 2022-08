Meloni “Centrodestra è unito per visione, nostre liste meritocratiche” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La presentazione delle liste porta sempre polemiche, dopo l'avvento del Movimento 5 Stelle che ha raccontato che arrivare in Parlamento poteva essere la pesca delle occasioni e che ha aperto la possibilità a chiunque, senza avere una storia e fare gavetta, di avere speranze di entrare. Fratelli d'Italia sta componendo le liste nel modo più meritocratico possibile”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a 24 Mattino Estate su Radio 24. “Il Centrodestra governa insieme 15 regioni – ha aggiunto – siamo insieme per scelta e compatibilità di visione, dall'altra parte stanno insieme solo per abbattere la Destra”. Poi, un passaggio sulle pensioni: “Per la quantificazione della cifra per l'aumento delle pensioni bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La presentazione delleporta sempre polemiche, dopo l'avvento del Movimento 5 Stelle che ha raccontato che arrivare in Parlamento poteva essere la pesca delle occasioni e che ha aperto la possibilità a chiunque, senza avere una storia e fare gavetta, di avere speranze di entrare. Fratelli d'Italia sta componendo lenel modo più meritocratico possibile”. Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, a 24 Mattino Estate su Radio 24. “Ilgoverna insieme 15 regioni – ha aggiunto – siamo insieme per scelta e compatibilità di, dall'altra parte stanno insieme solo per abbattere la Destra”. Poi, un passaggio sulle pensioni: “Per la quantificazione della cifra per l'aumento delle pensioni bisogna capire la praticabilità di quanto si possano aumentare. ...

