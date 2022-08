Lutto a Pagani, Genny muore a 15 anni. Il sindaco: “Hai lottato con forza e coraggio” (Di giovedì 18 agosto 2022) Non ce l’ha fatta Gennaro Abbruzzese, il 15enne di Pagani (Salerno) affetto dal disordine congenito della glicosilazione, una malattia metabolica rara contro la quale ha lottato con tutte le sue forze. La notizia ha sconvolto la piccola comunità salernitana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Non ce l’ha fatta Gennaro Abbruzzese, il 15enne di(Salerno) affetto dal disordine congenito della glicosilazione, una malattia metabolica rara contro la quale hacon tutte le sue forze. La notizia ha sconvolto la piccola comunità salernitana, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

