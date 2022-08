“Lui ha un anno più di me ma sembra una vecchia”: Corona senza freni (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabrizio Corona torna a far parlare di sé per le sue uscite infelici: stavolta a essere preso di mira è un attore amatissimo. Corona non è mai stato un uomo discreto: lo ha dimostrato in mille occasioni, mettendo praticamente in piazza tutti i suoi tormentati rapporti personali ma anche le sue disavventure. Tra le (molte) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 18 agosto 2022) Fabriziotorna a far parlare di sé per le sue uscite infelici: stavolta a essere preso di mira è un attore amatissimo.non è mai stato un uomo discreto: lo ha dimostrato in mille occasioni, mettendo praticamente in piazza tutti i suoi tormentati rapporti personali ma anche le sue disavventure. Tra le (molte) L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

il_pucciarelli : È bello quando la politica dà spazio a personalità provenienti dal mondo sindacale. Tipo Raffaele Bonanni, ex segre… - FBiasin : La cosa più importante delle parole di ieri (e del giorno prima) di #Inzaghi - parere ovviamente personale - è sopr… - NicolaMorra63 : L'anno scorso lui, #GinoStrada, quest'anno #PieroAngela. Il 13 agosto partono i migliori. - VincyDevi : @Vikiren_kuroik @rotarrubat Io credo con l’uscita di osimhen perché un entrata del genere non faccio il nome lui gi… - valebertuu : @S1m0n3_997 @damiano1222 @__grazy87 @LucaFioretti13 @Gazzetta_it È il tuo parere, il mio è diverso. Per me può esse… -