In corso problemi per FIFA 22 e server EA Sports oggi 18 agosto (Di giovedì 18 agosto 2022) Pare siano in corso problemi per FIFA 22, con un disservizio che oggi 18 agosto sta coinvolgendo più in generale i server EA Sports. Una bella grana per coloro che magari sono a casa in questo periodo dell'anno e che avrebbero sfruttato volentieri la mattinata per dedicarsi al gioco di calcio più popolare al mondo dell'ultimo anno. Una questione che potrebbe richiamare in parte quanto raccontato mesi fa sul nostro magazine, quando il medesimo disservizio era stato causato per poche ore dalla classica manutenzione ordinaria da parte dei tecnici. Ipotesi, questa, che sto cercando di verificare da alcuni minuti. Cosa sappiamo sui problemi per FIFA 22 e server EA Sports riscontrati in Italia ...

