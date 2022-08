Houston chiama cripto | il football ed il digitale

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – GliTexans, società iscritta al campionato statunitense di NFL, hanno annunciato di aver siglato un accordo con BitWallet, nota società di pagamento in. La partnership permetterà alla squadra di accettare transazioni in valutaper biglietti dello stadio e merchandising. I texani, i primi ad offrire ai propri tifosi una simile esperienza, fanno da apripista nelamericano e seguono da vicino i passi mossi in tal senso dalla National Basketball Association (NBA), che, ad inizio anno, ha firmato un ricco contratto con l’exchange Coinbase dal valore di 192 milioni di dollari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.