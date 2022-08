Highlights e gol Fiorentina-Twente 2-1 | Conference League playoff 2022 2023 VIDEO

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata deldi. Al Franchi partenza straordinaria dei ragazzi di Vincenzo Italiano che dopo neanche un minuto sbloccano il risultato grazie alla zuccata vincente di Nico Gonzalez su assist perfetto di Biraghi. Il primo tempo è un assolo dei viola che trovano il raddoppio grazie al tap-in vincente di Cabral che capitalizza al massimo la grande azione della. Nella ripresa i ritmi dei padroni di casa calano vistosamente ed arriva il gol del 2-1 di Cerny che tiene tutto aperto in vista del match di ritorno che si giocherà in Olanda tra sette giorni. SportFace.

