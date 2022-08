F1, Marko: “Non è vero che la Ferrari è più veloce della Red Bull, siamo alla pari” (Di giovedì 18 agosto 2022) “La Ferrari non è più veloce della Red Bull. Tranne che a Barcellona, siamo sempre stati alla pari. Normalmente lo stato di forma del giorno determina chi sta davanti, insieme a problemi strategici o di affidabilità, che abbiamo molto meno rispetto alla Ferrari”. Lo ha detto Helmut Marko, storico consulente della Red Bull, intervenendo a Motorsport sul duello con la Ferrari in questo appassionante Mondiale di Formula 1: “Certo che Verstappen è il migliore. Dopo essere diventato campione, è diventato un pilota più veloce con meno rischi”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) “Lanon è piùRed. Tranne che a Barcellona,sempre stati. Normalmente lo stato di forma del giorno determina chi sta davanti, insieme a problemi strategici o di affidabilità, che abbiamo molto meno rispetto”. Lo ha detto Helmut, storico consulenteRed, intervenendo a Motorsport sul duello con lain questo appassionante Mondiale di Formula 1: “Certo che Verstappen è il migliore. Dopo essere diventato campione, è diventato un pilota piùcon meno rischi”. SportFace.

