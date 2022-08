Europei atletica Monaco 2022 venerdì 19 agosto: programma e italiani in gara (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutti gli italiani in gara venerdì 19 agosto agli Europei di Monaco 2022 di atletica leggera, in programma dal 15 al 21 agosto. Elena Vallortigara torna in pedana per le qualificazioni dell’alto dopo il meraviglioso bronzo ai Mondiali di Eugene, ma spazio anche alle staffette veloci e non solo. Di seguito il programma completo di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT italiani in gara venerdì 19 agosto 10.00 4×100 uomini – Batterie: ITALIA 10.00 Giavellotto uomini – Qualificazioni: ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Tutti gliin19aglididileggera, indal 15 al 21. Elena Vallortitorna in pedana per le qualificazioni dell’alto dopo il meraviglioso bronzo ai Mondiali di Eugene, ma spazio anche alle staffette veloci e non solo. Di seguito ilcompleto di giornata con gli orari delle gare di azzurre e azzurri. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORTin1910.00 4×100 uomini – Batterie: ITALIA 10.00 Giavellotto uomini – Qualificazioni: ...

