Emerson Palmieri, alla Lazio solo ad una condizione

Emerson Palmieri è un sogno in casa Lazio, ma occorrerà prima cedere qualcuno per affondare il grande colpo Maurizio Sarri sogna il grande colpo di mercato: l'allenatore della Lazio vuole in squadra Emerson Palmieri. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'affare potrebbe andare in porto solo ad una condizione: cedere uno tra Hysaj e Fares per lasciare uno slot libero.

