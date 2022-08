Chelsea, Cucurella e i capelli tirati da Romero: “Per fortuna stanno bene” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Per fortuna i miei capelli stanno bene”. Il terzino del Chelsea, Marc Cucurella, è tornato a parlare dell’episodio nel derby con il Tottenham, durante il quale ha subito una strattonata ai capelli da parte di Romero. “Nel video si vede chiaramente cosa sia successo, forse in campo non era ugualmente chiaro – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione -. A volte gli arbitri prendono decisioni buone, altre no. Comunque non mi taglierò mai i capelli, questo è il mio stile”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) “Peri miei”. Il terzino del, Marc, è tornato a parlare dell’episodio nel derby con il Tottenham, durante il quale ha subito una strattonata aida parte di. “Nel video si vede chiaramente cosa sia successo, forse in campo non era ugualmente chiaro – ha detto durante la conferenza stampa di presentazione -. A volte gli arbitri prendono decisioni buone, altre no. Comunque non mi taglierò mai i, questo è il mio stile”. SportFace.

