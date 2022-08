glooit : Calcio:Mancosu ufficialmente al Cagliari,firmato un biennale leggi su Gloo - tabellamercatob : Aggiornamenti #calciomercato #SerieB #Cagliari: preso lo svincolato trequartista '88, ex #SPAL, Marco Mancosu… - Calcio_Casteddu : ?? Ufficiale - Marco #Mancosu è un nuovo giocatore del #Cagliari #? #CagliariCalcio #CalcioCasteddu #Calciomercato… - UnioneSarda : #CagliariCalcio - #Mancosu arrivato a Cagliari: “Fatemi andare al campo, mi stanno aspettando” - karda70 : RT @psb_original: ?? Marco Mancosu è a Cagliari, imminente l'annuncio #SerieB -

Ora è ufficiale: il centrocampista Marcoha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2024. La giornata è iniziata con le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Poi il volo per il capoluogo sardo nel pomeriggio e l'arrivo ...... Thiam; Dickmann, Varnier, Meccariello, Celia; Zanellato, Viviani, Murgia;, Moncini, La ... Il match sarà visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sporte Sky Sport (canale 255 ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Ora è ufficiale: il centrocampista Marco Mancosu ha firmato un contratto con il Cagliari sino al 30 giugno 2024. La giornata è iniziata con le visite mediche a Villa Stuart a Roma. (ANSA) ...