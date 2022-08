Bassetti-Crisanti | Covid star come i capponi di Renzo Elezioni | invece di solidarizzare è un continuo beccarsi

Ao_estica_zz : RT @SkinnyAce2: Dopo #Bassetti e #Crisanti ci manca #Pregliasco alla candidatura. ?? ?? ?? - ScorpioGem7 : @christian_fsi @ItaSovrana_ePop ???? quindi il PD ora, oltre al refrain fascismo, rispolvererà il populismo come spau… - SkinnyAce2 : Dopo #Bassetti e #Crisanti ci manca #Pregliasco alla candidatura. ?? ?? ?? - EttoreMuti14 : @RoterBaron28 @matteosalvinimi Crisanti , Bassetti, Galli, Burioni, ecc. scienziati eccezionali che ci hanno regala… - RaffaellaP6 : RT @bertero_g: @ViVilaVitaOra @fdragoni La chiusura è 'dobbiamo partire subito con il vaccino contro il #vaiolodellescimmie'. Ma c'è verame… -

... ci sarebbe stato il doppio dei morti di Covid', con riferimento alle posizioni no vax e no mask iniziali,ha precisato: 'Penso che se la poteva risparmiare. Comunque sia, credo che...a Sky TG24: 'Situazione di equilibrio, non serviranno più misure drastiche'. L'Oms: '... Elezioni,: 'Cambiare regole Covid in vista del voto' 13:33 - 'Se non si cambia subito la ...Come ricercatori si può essere dei campioni, ma come politici dei meri dilettanti. E non c’è bisogno di mettersi a livello dei peggiori fra le due categorie ...ROMA – “Crisanti commette un grave errore e fa un clamoroso assist ai Novax, parlando ancora oggi di future restrizioni e lockdown per mitigare effetti del #COVID19. Guardiamo avanti. Grazie a vaccini ...