“Avevano tra i 5 e i 10 anni”. Le valigie dell’orrore: scoperti i corpi di due bambini (Di giovedì 18 agosto 2022) Resti umani nella valigia. Scoperta choc in nel sud di Auckland, in Nuova Zelanda, in una proprietà a Clendon Park l’11 agosto. Giovedì pomeriggio l’ispettore investigativo Tofilau Faamanuia Vaaelua ha fornito l’aggiornamento ai media durante una conferenza stampa organizzata nella stazione di polizia di Manukau. Le valigie sono state acquistate all’asta da una coppia che ha immediatamente contattato le autorità. La notizia è riportata dai media locali, secondo cui la famiglia avrebbe fatto un’offerta all’asta l’11 agosto aggiudicandosi così il contenuto di un deposito di Auckland, in Nuova Zelanda. La coppia ha preso le valigie e quando le ha aperte ha fatto la scoperta choc. I resti umani trovati nelle valigie in una proprietà nel sud di Auckland appartenevano a due bambini, ha confermato la polizia. Resti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Resti umani nella valigia. Scoperta choc in nel sud di Auckland, in Nuova Zelanda, in una proprietà a Clendon Park l’11 agosto. Giovedì pomeriggio l’ispettore investigativo Tofilau Faamanuia Vaaelua ha fornito l’aggiornamento ai media durante una conferenza stampa organizzata nella stazione di polizia di Manukau. Lesono state acquistate all’asta da una coppia che ha immediatamente contattato le autorità. La notizia è riportata dai media locali, secondo cui la famiglia avrebbe fatto un’offerta all’asta l’11 agosto aggiudicandosi così il contenuto di un deposito di Auckland, in Nuova Zelanda. La coppia ha preso lee quando le ha aperte ha fatto la scoperta choc. I resti umani trovati nellein una proprietà nel sud di Auckland appartenevano a due, ha confermato la polizia. Resti ...

