Auto elettrica, il problema del piano Usa tra adozione e reshoring (Di giovedì 18 agosto 2022) Martedì è diventato legge il maxi-pacchetto statunitense che comprende la versione a stelle e strisce del Green Deal. La firma del presidente Joe Biden innescherà quello che lui ha definito “il più grande passo avanti sul clima di sempre”, con delle ricadute cruciali per il mondo delle tecnologie verdi negli Usa – tra cui una serie di regole mirate ad aumentare il reshoring delle catene di valore, che ha già causato lo sconcerto dell’industria Automobilistica e degli alleati. MADE IN THE USA Negli Usa, i veicoli a combustione interna sono responsabili per il 28% della CO2 emessa. L’obiettivo dichiarato un anno fa è arrivare a 2030 con il 50% delle nuove Auto vendute elettriche, rispetto al 2% del 2021. Per farcela sono previsti sgravi fiscali: 7.500 dollari di credito per chi acquista un’Auto nuova e 4.000 per l’usato, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 agosto 2022) Martedì è diventato legge il maxi-pacchetto statunitense che comprende la versione a stelle e strisce del Green Deal. La firma del presidente Joe Biden innescherà quello che lui ha definito “il più grande passo avanti sul clima di sempre”, con delle ricadute cruciali per il mondo delle tecnologie verdi negli Usa – tra cui una serie di regole mirate ad aumentare ildelle catene di valore, che ha già causato lo sconcerto dell’industriamobilistica e degli alleati. MADE IN THE USA Negli Usa, i veicoli a combustione interna sono responsabili per il 28% della CO2 emessa. L’obiettivo dichiarato un anno fa è arrivare a 2030 con il 50% delle nuovevendute elettriche, rispetto al 2% del 2021. Per farcela sono previsti sgravi fiscali: 7.500 dollari di credito per chi acquista un’nuova e 4.000 per l’usato, ...

CiroNoEuro : ... elettrica potrebbe generare circa 200 cavalli a giro, ossia una potenza combinata di 730 cavalli COME L'EPOC… - veronicaloiaco2 : @ultimora_pol @sebadin92 E certo ora con il doppio stipendio può permettersi pure l'auto elettrica per la mogliettina... Pagliaccio&venduto - Luca_Zunino : Maserati GranTurismo Folgore: avvistata a Pebble Beach la nuova GranTurismo elettrica da 1.200 CV. Il debutto è att… - Auto_Aziendali : ?? Toyota presenta il suo nuovo Proace City, un veicolo commerciale leggero adesso in versione completamente elettri… - GiusySerina : RT @europaverde_it: ?? Il #NuoveEnergieTour continua a #Rimini! ?? ?? Siamo arrivati bordo di un'auto 100% elettrica per presentare il nostro… -