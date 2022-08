Atletica, c’è Marcell Jacobs nella staffetta 4×100 dell’Italia! Due novità con Chituru Ali e una sorpresa (Di giovedì 18 agosto 2022) Il ricordo dell’oro delle Olimpiadi di Tokyo è ancora vivido nella memoria. Ora è tempo di voltare pagina, di provare a rivivere nuovamente quelle emozioni. Agli Europei di Atletica in corso Monaco di Baviera è giunto il grande momento della staffetta 4×100. Venerdì 19 agosto si svolgeranno le due batterie che qualificheranno otto squadre per la finalissima di domenica 21 agosto alle 21.12. Staccheranno il pass per l’atto conclusivo le prime tre squadre ed i migliori due tempi di ripescaggio. L’Italia è stata inserita nella seconda batteria (orario d’inizio alle 10.10) insieme a Finlandia, Turchia, Polonia, Belgio, Francia, Germania e Danimarca. Il quartetto rispetto ai Giochi sarà stravolto per il 50%. Confermate le prime due frazioni con gli olimpionici Lorenzo Patta e Marcell ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Il ricordo dell’oro delle Olimpiadi di Tokyo è ancora vividomemoria. Ora è tempo di voltare pagina, di provare a rivivere nuovamente quelle emozioni. Agli Europei diin corso Monaco di Baviera è giunto il grande momento della. Venerdì 19 agosto si svolgeranno le due batterie che qualificheranno otto squadre per la finalissima di domenica 21 agosto alle 21.12. Staccheranno il pass per l’atto conclusivo le prime tre squadre ed i migliori due tempi di ripescaggio. L’Italia è stata inseritaseconda batteria (orario d’inizio alle 10.10) insieme a Finlandia, Turchia, Polonia, Belgio, Francia, Germania e Danimarca. Il quartetto rispetto ai Giochi sarà stravolto per il 50%. Confermate le prime due frazioni con gli olimpionici Lorenzo Patta e...

