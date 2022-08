Università di Bergamo | contro il carovita giù le tasse | trasporti scontati e più servizi

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Il nuovo anno accademico. Convenzioni con le aziende del trasporto pubblico, agevolazioni per gli studenti meritevoli e «micro aiuti» agli iscritti.

Riduzione tasse, convenzioni per trasporti e doppia immatricolazione: sono diverse le misure che l'degli Studi diha approvato, con l'obiettivo di contribuire ad ammortizzare le spese che " tra cristi pandemica e carovita " gravano sui bilanci famigliari. Come ha spiegato il ... Università di Bergamo in aiuto agli studenti: giù le tasse, agevolazioni e trasporti a portata di mano