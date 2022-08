Salernitana, dopo Dia si continua a trattare per Dobvyk: le ultime (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Salernitana dopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piace Dobvyk La Salernitana dopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piace Dobvyk. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata stanno lavorando anche per il centravanti ucraino che in passato era stato accostato anche al Torino. De Sancits al lavoro con il Dnipro, proprietaria del cartellino, per cercare di capire la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Ladopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piaceLadopi aver chiuso per Dia dal Villarreal, vuole regalare un altro colpo a Nicola per l’attacco e piace. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, i granata stanno lavorando anche per il centravanti ucraino che in passato era stato accostato anche al Torino. De Sancits al lavoro con il Dnipro, proprietaria del cartellino, per cercare di capire la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

