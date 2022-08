Roma, Mourinho chiede un difensore: tutti i nomi nella lista di Pinto (Di mercoledì 17 agosto 2022) La Roma sta cercando anche un difensore per completare il reparto: Mourinho ha già dato le sue idee a Tiago Pinto La Roma sta cercando anche un difensore per completare il reparto: Mourinho ha già dato le sue idee a Tiago Pinto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero diversi nomi sul taccuino. Il primo è sempre quello dello svincolato Zagadou. Ancora senza squadra sta valutando le proposte di Monaco e West Ham. Tra gli interesse anche Bailly e Lindelof del Manchester United che lo Special One conosce bene. Più indietro nelle gerarchie per i costi è Akanji del Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lasta cercando anche unper completare il reparto:ha già dato le sue idee a TiagoLasta cercando anche unper completare il reparto:ha già dato le sue idee a Tiago. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero diversisul taccuino. Il primo è sempre quello dello svincolato Zagadou. Ancora senza squadra sta valutando le proposte di Monaco e West Ham. Tra gli interesse anche Bailly e Lindelof del Manchester United che lo Special One conosce bene. Più indietro nelle gerarchie per i costi è Akanji del Borussia Dortmund. L'articolo proviene da Calcio News 24.

