“Rispondi, ti prego”. Massimiliano muore nel sonno a 20 anni. Le prime ipotesi sulle cause (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tragedia a Padova, un ragazzo di 20 anni Massimiliano Segala residente a San Giorgio Delle Pertiche, è stato trovato morto in casa di un amico dove aveva trascorso la notte. A dare l’allarme l’amico e padrone di casa dove la vittima era ospite insieme ad altri coetanei che ha subito avvertito il personale sanitario. Questo, una volta giunto in via IV novembre, non ha potuto che constatare la morte del giovane. Sul corpo di Massimiliano non è stato notato alcun segno di violenza, sono ovviamente aperte tutte le ipotesi, sulle quali stanno lavorando gli inquirenti. Scrive il Corriere delle Sera come Il sospetto è che a stroncare la giovane vita del ragazzo sia stato un mix di farmaci e droghe. Una versione smentita dal nonno del ragazzo in un’intervista al Gazzettino. “Massimiliano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tragedia a Padova, un ragazzo di 20Segala residente a San Giorgio Delle Pertiche, è stato trovato morto in casa di un amico dove aveva trascorso la notte. A dare l’allarme l’amico e padrone di casa dove la vittima era ospite insieme ad altri coetanei che ha subito avvertito il personale sanitario. Questo, una volta giunto in via IV novembre, non ha potuto che constatare la morte del giovane. Sul corpo dinon è stato notato alcun segno di violenza, sono ovviamente aperte tutte lequali stanno lavorando gli inquirenti. Scrive il Corriere delle Sera come Il sospetto è che a stroncare la giovane vita del ragazzo sia stato un mix di farmaci e droghe. Una versione smentita dal nonno del ragazzo in un’intervista al Gazzettino. “...

